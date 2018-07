Com Navarro lesionado, Sassá pode ser parceiro de ataque de Neilton no Botafogo O Botafogo pode encarar o Bahia, no próximo sábado, no Engenhão, com uma dupla de ataque muito veloz. Com o uruguaio Navarro em recuperação de lesão na coxa direita, o técnico Ricardo Gomes testou Sassá, autor de três gols diante do Náutico, ao lado do titular Neilton, que ainda não sabe quem será seu parceiro no setor ofensivo, mas não vê problemas em atuar com um jogador de características parecidas.