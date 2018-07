Com negociação parada, Corinthians quer encerrar 'novela Pablo' até novembro

Após acertar a renovação de contrato de Fábio Carille por mais dois anos, o Corinthians inicia o planejamento para a próxima temporada, mas deixa de lado a situação do zagueiro Pablo, que tem contrato com o clube até dezembro. O presidente Roberto de Andrade disse que, no momento, a situação do defensor está sendo avaliada.

“Na realidade sentamos, conversamos, como não teve acordo financeiro resolvemos esperar um pouco. Vamos avaliar melhor e até o fim de novembro acredito que vá haver uma solução. Não há nada nesse momento”, disse o presidente.

Pablo pertence ao Bordeaux, que pede o valor fixado de 3 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões) pelo jogador. O Corinthians chegou a acertar com o clube francês a compra do jogador, mas não conseguiu o dinheiro todo para pagar neste momento. Tentou renegociar as parcelas da quitação e os europeus recusaram.

A comissão técnica e a diretoria via a permanência do jogador como fundamental, mas ambos estão admirados com as boas atuações de Pedro Henrique quando ele precisa jogar. Por isso, admitem que perder Pablo seria um desfalque, mas não algo que causaria tantos problemas.

Nos próximos dias, uma reunião para tratar de possíveis reforços vai ocorrer, principalmente porque alguns importantes titulares devem deixar o clube ao final da temporada. Por isso, Roberto de Andrade prefere não cravar a manutenção do elenco para a próxima temporada.

“Difícil falar isso. Não dá para cravar. Foi difícil segurar todos na janela de julho, mas conseguimos. Agora, temos alguns que devem querer ir embora, então temos que ficar atentos com isso”, explicou, sem citar nomes.