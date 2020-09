Com Nenê poupado, Fluminense visita o Sport em Recife de olho na Copa do Brasil

Com um time alternativo e de olho na Copa do Brasil, o Fluminense visita o Sport neste domingo, às 20h30, na Ilha do Retiro, em Recife, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca busca um bom resultado fora de casa para voltar a figurar entre os primeiros colocados.

O Fluminense tem 14 pontos em dez jogos disputados e, depois de uma sequência negativa, conseguiu vencer o Corinthians na última rodada e dar um salto na tabela. Agora, quer recuperar fora de casa alguns pontos que perdeu como mandante para encostar ficar mais perto dos líderes.

"Sabemos da dificuldade que é jogar em Recife, já tive diversos confrontos lá e sei como é difícil. Mas é um jogo muito importante para a gente. Temos que conseguir o máximo de pontos possível, porque lá na frente qualquer ponto perdido faz falta, e seguir o plano de jogo que o Odair tem na cabeça e tem nos passado", disse Hudson.

Com a proximidade e a importância da segunda partida da quarta fase da Copa do Brasil diante do Atlético-GO, marcada para a próxima quinta-feira, em Goiânia, o Fluminense não terá alguns de seus principais jogadores em campo na Ilha do Retiro.

Dodi, Michel Araújo e Nenê serão preservados pelo técnico Odair Hellmann. O meio-campista de 39 anos é o que mais inspira cuidados em razão de sua idade avançada e também pela importância para o grupo. Decisivo, o veterano tem 17 gols na temporada e é o artilheiro do futebol brasileiro em 2020.

O goleiro João Lopes e os volantes Nascimento e Martinelli foram relacionados no lugar do trio. André, Yago e Paulo Henrique Ganso são os favoritos para ocupar vagas abertas na equipe. Marcos Paulo também está na briga.

Além dos poupados, Odair também não terá Digão, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda, Yuri, com pubalgia, Caio Paulista, com um problema na mão direita, Frazan, em fase final de transição após cirurgia no joelho direito, e Fred, diagnosticado com covid-19.

O centroavante precisa ficar dez dias em isolamento de acordo com o protocolo da CBF. O prazo acaba neste domingo, porém, como Fred não pode viajar no sábado e sequer treinou na semana, não foi relacionado e só volta na Copa do Brasil.