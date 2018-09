Com Nenê, sem Bruno Peres: o treino desta quarta no São Paulo

O São Paulo treinou nesta quarta-feira no CT da Barra Funda de olho no clássico do próximo domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro. Ausência no dia anterior, quando passou por um procedimento dentário, o meia-atacante Nenê trabalhou normalmente e está confirmado para o clássico válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O mesmo não se pode dizer de Bruno Peres.

Em tratamento de uma lesão muscular, o lateral-direito ficou no Reffis e não foi a campo mais uma vez. Dificilmente ele terá condições de jogar o San-São, o que causa uma dor de cabeça importante para o técnico Diego Aguirre, conforme o ESTADO já havia noticiado. Sem poder contar também com Régis, reserva imediato, o uruguaio provavelmente terá de recorrer a um dos volantes – Araruna, recuperado de uma tendinite no calcanhar esquerdo, ou Hudson. Neste segundo caso, Liziero formaria a dupla no meio-campo com Jucilei.

Quem também deu as caras nesta quarta-feira enquanto os jornalistas puderam acompanhar a movimentação – a maior parte do trabalho foi fechado à imprensa – foi o volante Luan, que esteve com a seleção brasileira sub-20 em amistosos no México. Ele deverá ser opção no banco de reservas.

Outro aguardado para se juntar ao grupo é o equatoriano Abroleda. Ele defendeu a seleção de seu país em amistosos contra Jamaica e Guatemala nesta última data Fifa e deve estar à disposição de Aguirre no treino de quinta.

Vice-líder com 49 pontos, o São Paulo está empatado na tabela com o Internacional, que leva vantagem no saldo de gols (18 a 17). Enquanto os paulistas têm o clássico estadual na Vila, os gaúchos só entrarão em campo na segunda, quando visitam a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó (SC).