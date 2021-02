Com Neto e Follmann, Chapecoense se despede de Alan Ruschel: 'Te vimos renascer'

A Chapecoense se despediu de Alan Ruschel nesta sexta-feira com um vídeo publicado em suas redes sociais. O lateral-esquerdo, que fez história com a camisa alviverde, aceitou a proposta do Cruzeiro, recebida após o time catarinense faturar o título do Campeonato Brasileiro da Série B.

No vídeo, são mostradas imagens marcantes de Alan Ruschel pelo clube com depoimentos de Jackson Follmann e Neto. Os dois, assim como o lateral, sobreviveram à tragédia aérea de 2016, na Colômbia.

"Te vimos renascer e o teu recomeço. Vimos seu sonho se realizar pela segunda vez e talvez maior e mais emblemático do que a primeira", disse o ex-zagueiro Neto, que hoje é supervisor da Chapecoense.

Jackson Follmann, que precisou interromper a carreira após ter a perna direita amputada por conta do acidente, usou a palavra "infinito" para definir a história de Ruschel na Chapecoense. "Que palavra melhor poderia definir sua história com a camisa da Chapecoense se não infinito. Foram começos, recomeços, descensos, acessos e ressurgimentos até o seu último ato", comentou o embaixador do clube catarinense.

Alan Ruschel, de 31 anos, teve três passagens pela Chapecoense. Ao todo, o lateral disputou 94 partidas e conquistou cinco títulos: três Catarinenses (2016, 2017 e 2020), um brasileiro da Série B (2020) e uma Sul-Americana (2016).