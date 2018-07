Com Neymar de modelo, Barcelona lança terceira camisa

Além do tradicional azul-grená e da segunda camisa nas cores amarela e vermelha, o Barcelona terá uma camisa preta para a temporada 2013/2014. Com o atacante Neymar de modelo, o clube lançou, nesta quinta-feira, a nova camisa alternativa, que será comercializada a partir do dia 21 de setembro.

A camisa, que terá detalhes em amarelo, foi lançada junto com o calção e o meião, que possuirá a mesma estrutura.Para não fugir a tradição, o novo modelo terá uma faixa na parte de dentro da gola nas cores amarelo e vermelho, que representam a região da Catalunha.

Feita com poliéster, o novo uniforme pesa 150 gramas e se caracteriza por uma estrutura de tecido 20% mais forte. A camisa se compromete a eliminar o suor do organismo, através da evaporação. Por cerca de 78 euros (R$ 233), o produto que será lançado no próximo domingo, já pode ser comprado pelo site oficial do clube.