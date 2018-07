Com Neymar discreto, Barcelona massacra Levante no Espanhol

BARCELONA - O atacante Neymar foi coadjuvante de mais uma grande atuação do Barcelona. Neste domingo, no Camp Nou, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol, o brasileiro entrou em campo durante o segundo tempo da goleada do time catalão por 7 a 0 sobre o Levante, no Camp Nou, e disputou a sua primeira partida oficial pelo novo clube.

O técnico Gerardo Martino já havia dado a entender que Neymar iria ficar no banco de reservas no sábado, quando declarou que a adaptação do atacante ao Barcelona seria gradual. E o jogador sofreu nas últimas semanas com uma anemia, além de ter defendido a seleção brasileira na última quarta-feira, em amistoso contra a Suíça, na Basileia.

Assim, Neymar assistiu, do banco de reservas, o Barcelona abrir 6 a 0 no primeiro tempo do duelo contra o frágil Levante. O time catalão atuou em ritmo forte e abriu o placar aos dois minutos, com o gol marcado pelo atacante Alexis Sánchez, após uma tabela entre Pedro, Xavi e Fábregas, que rolou para o chileno marcar.

O segundo gol, aos 11 minutos, foi marcado por Messi, após troca de passes com Fabregas. O terceiro gol foi feito pelo brasileiro Daniel Alves, que aproveitou um rebote dado pelo goleiro Navas, aos 23 minutos. Pedro marcou o quarto gol do Barcelona, ao 25 minutos, depois de ser lançado por Messi.

Aproveitando a fragilidade do Levante, o Barcelona marcou mais dois gols antes do intervalo. Messi converteu cobrança de pênalti aos 41 minutos. E Fabregas fez o sexto gol do time aos 44, após tabela com Xavi.

Na etapa final, já com o Barcelona atuando em ritmo lento, Neymar entrou em campo aos 18 minutos, quando substituiu Alexis Sánchez e foi ovacionado pelo torcedor. Sem a participação do atacante brasileiro, o Barcelona marcou o seu sexto gol aos 28 minutos, com Pedro, após vacilo da defesa do Levante.

Neymar finalizou aos 40 minutos, após receber passe de Fabregas, mas bateu mal, o que facilitou a defesa de Navas. Já aos 42 minutos, ele recebeu um cartão amarelo após cometer falta em Juanfran. Assim, só o Barcelona brilhou na primeira partida oficial de Neymar pelo seu novo clube.