Com Neymar e Andressa Alves, Barcelona posta fotos dos times masculino e feminino

O Barcelona postou nesta terça-feira em seu site e redes sociais uma foto oficial conjunta com as equipes masculina e feminina para homenagear seus times principais. Homens e mulheres alinharam-se lado a lado e o momento teve um clima de descontração entre os atletas. A fotografia foi tirada dia 26 de setembro e contou com a participação de Neymar, Rafinha Alcântara e de Andressa Alves, atacante do clube e da seleção brasileira.

O time feminino se prepara para o jogo de volta da primeira fase do mata-mata da Liga dos Campeões contra o Minsk, da Bielorrúsia, nesta quarta-feira, dia 12, no Miniestadi, em Barcelona. O jogo de ida terminou 3 a o para o time espanhol. A equipe tenta superar o desempenho do ano passado, quando conseguiu chegar até as semifinais. Já o esquadrão masculino vem de duas vitórias nos dois primeiros jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões. No Campeonato Espanhol, o Barcelona está na quarta posição com sete pontos, atrás de Atlético de Madrid, Real Madrid e Sevilla.