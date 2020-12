Com Neymar e Daniel Alves, FIFpro divulga 55 indicados à seleção da temporada

O sindicato mundial de jogadores profissionais de futebol, o FIFpro, divulgou uma lista com 55 atletas indicados à aparecer na seleção da temporada 2019/20. Nela, o Brasil está representado por nove jogadores, incluindo Neymar, que teve bom ano com o Paris Saint-Germain e chegou à final da Liga dos Campeões, e Daniel Alves, do São Paulo, único jogador da lista que atua fora da Europa e aparece como defensor, embora venha jogando como meia.

Os outros brasileiros finalistas são os goleiros Alisson (Liverpool) e Ederson (Manchester City), o zagueiro Thiago Silva (hoje no Chelsea, mas estava no PSG na última temporada), o lateral Marcelo (Real Madrid), o volante Casemiro (Real Madrid) e dois meias que estavam no Bayern de Munique campeão da Liga dos Campeões e saíram logo após o título, Philippe Coutinho (Barcelona) e Thiago Alcântara (Liverpool) - este último relacionado como jogador espanhol, já que tem dupla nacionalidade.

O Bayern de Munique é o grande destaque entre os clubes. O campeão europeu tem um time inteiro de indicados, 11 jogadores: Neuer, Alaba, Boateng, Davies, Goretzka, Kimmich, Müller, Gnabry e Lewandowski, além dos dois brasileiros que trocaram de clube.

Outros destaques entre os 55 indicados são o jovem Erling Haaland, do Borussia Dortmund, que tem apenas 20 anos, e Bruno Fernandes, do Manchester United, presentes pela primeira vez na eleição e em destaque na imagem de divulgação. Outros nomes chamam a atenção por terem tido temporada ruim, como Marcelo e o meia inglês Dele Alli, do Tottenham.

A eleição da seleção do ano é feita por todos os jogadores profissionais filiados ao FIFPro. Serão escolhidos um goleiro, três defensores, três meias e três atacantes. O 11º nome será o jogador de linha mais votado na sequência, independentemente de posição. O FIFPro World 11 será revelado pela Fifa e pelo FIFPro durante a cerimônia do Fifa The Best, principal premiação entregue pela entidade, no dia 17 de dezembro.

Confira a lista completa:

GOLEIROS

Alisson Becker (Liverpool)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

David De Gea (Manchester United)

Gianluigi Donnarumma (Milan)

Ederson (Manchester City)

Hugo Lloris (Tottenham Hotspur)

Keylor Navas (Paris Saint-Germain)

Manuel Neuer (Bayern)

Jan Oblak (Atlético de Madrid)

Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

DEFENSORES

David Alaba (Bayern)

Jordi Alba (Barcelona)

Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Dani Alves (São Paulo)

Jerome Boateng (Bayern)

Alphonso Davies (Bayern)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Kalidou Koulibaly (Napoli)

Matthijs de Ligt (Juventus)

Marcelo (Real Madrid)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Andrew Robertson (Liverpool)

Thiago Silva (Chelsea)

Raphael Varane (Real Madrid)

MEIAS

Thiago Alcantara (Bayern, agora Liverpool)

Dele Alli (Tottenham Hotspur)

Sergio Busquets (Barcelona)

Casemiro (Real Madrid)

Philippe Coutinho (Bayern, agora Barcelona)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Leon Goretzka (Bayern Munich)

Jordan Henderson (Liverpool)

Frenkie de Jong (Barcelona)

N'Golo Kante (Chelsea)

Toni Kroos (Real Madrid)

Joshua Kimmich (Bayern)

Luka Modric (Real Madrid)

Thomas Muller (Bayern)

ATACANTES

Sergio Aguero (Manchester City)

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

Karim Benzema (Real Madrid)

Serge Gnabry (Bayern)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Zlatan Ibrahimovic (Milan)

Harry Kane (Tottenham Hotspur)

Robert Lewandowski (Bayern)

Sadio Mane (Liverpool)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Barcelona)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Mohamed Salah (Liverpool)

Heung-Min Son (Tottenham Hotspur)