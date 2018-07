Com Neymar e Messi de 'garçons', Barcelona bate Rayo

A dupla formada por Messi e Neymar está ficando cada vez mais afinada no Barcelona. Neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, os craques argentino e brasileiro não balançaram as redes, atuaram como "garçons" e mais uma vitória por goleada do clube catalão. Com uma assistência de cada, quem se deu bem foi o atacante Pedro, autor de três gols no triunfo por 4 a 0 sobre o Rayo Vallecano, em Madri. Fàbregas fechou o placar.

Com 15 pontos, o Barcelona segue com 100% na competição e com um ataque que já marcou 18 gols. Com os três deste sábado, Pedro chegou a 5 no total e encostou em Messi, que tem 6 e é o artilheiro isolado. Neymar ainda não balançou as redes no Campeonato Espanhol, mas teve grande atuação e deu uma assistência primorosa para o terceiro gol de Pedro. E ainda deu show ao dar um toque de letra em uma tabela com Messi, deixando o argentino na cara do goleiro - no entanto, o chute foi espalmado para escanteio.

Além de Messi passar em branco em um jogo, o duelo deste sábado teve um outro fato nada comum no Barcelona. Talvez em uma mudança de estilo do clube catalão, ou até mesmo o grande esforço do Rayo Vallecano - que chegou a desperdiçar uma cobrança de pênalti com Trashorras, no primeiro tempo (defendida por Valdés), quando ainda perdia por 1 a 0 -, o time do técnico argentino Gerardo Martino teve menos posse de bola. Isso não acontecia há 316 partidas - desde maio de 2008, em um clássico contra o Real Madrid.

Além da goleada do Barcelona, a rodada deste sábado teve mais dois jogos - e foram dois empates. No País Basco, Real Sociedad e Málaga ficaram na igualdade sem gols. Já Almería e Levante empataram por 2 a 2.