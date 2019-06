Com Neymar e sem Fagner, seleção faz último treino em Teresópolis

A seleção brasileira realizou na tarde desta terça-feira o seu último treinamento na Granja Comary visando a Copa América. O grupo de jogadores deixa Teresópolis (RJ) no início da noite e viaja em voo fretado a Brasília, onde nesta quarta encara o Catar em amistoso preparatório.

O treino desta tarde teve a participação de 19 dos 23 convocados. O lateral-direito Fagner chegou a Teresópolis no fim da manhã, mas ainda acusando dores na coxa esquerda - ele foi poupado do treinamento. Apesar disso, o jogador do Corinthians viaja junto com a seleção brasileira a Brasília.

Envolvido em uma acusação de estupro e intimado a depor no Rio de Janeiro em uma investigação sobre suposto vazamento de imagens íntimas, o atacante Neymar treinou normalmente. Mais uma vez, contudo, ele manteve o semblante fechado.

Apesar de o elenco ter ficado 14 dias concentrado em Teresópolis, o técnico Tite não conseguiu comandar um único treino com todos os seus convocados. Três deles nem sequer se juntaram ao grupo ainda: o goleiro Alisson e o atacante Roberto Firmino, do Liverpool, tiveram problemas com o voo que os traria da Inglaterra e irão se juntar à seleção apenas na quinta-feira, em Porto Alegre. Já o goleiro Cássio, do Corinthians, viaja na manhã de quarta à Brasília e se une ao grupo. Ele ficará no banco contra o Catar.