Com Neymar, jogadores de seleções retornam aos treinos no Paris Saint-Germain

O brasileiro Neymar e os jogadores do Paris Saint-Germain que disputaram competições de seleção após o fim da última temporada voltaram a treinar no CT do clube, em Paris, nesta sexta-feira, segundo imagens divulgadas pelo próprio PSG nas redes sociais.

Os comandados do técnico argentino Mauricio Pochettino já têm desafio neste sábado pelo Campeonato Francês, em estreia contra o Troyes, como visitante, em que os principais nomes do elenco deverão ficar fora por ainda estarem longe da forma física ideal.

Entre os jogadores do Paris Saint-Germain, alguns disputaram a Copa América e a Eurocopa, realizado entre junho e julho, e outros os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, que serão encerrados neste domingo.

"De volta aos treinos", escreveu Neymar no Instagram, em postagem acompanhada por foto em que aparece rindo com o francês Kylian Mbappé e o argentino Leandro Paredes. Em outro vídeo, o camisa 10 brasileiro aparece se exercitando.

Nas imagens divulgadas pelo Paris Saint-Germain, também é possível ver o zagueiro brasileiro Marquinhos cumprimentando Neymar. Os dois fizeram parte do elenco convocado pelo técnico Tite que ficou com o vice da Copa América.