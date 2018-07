Com Neymar no banco, Barcelona goleia e Messi encerra jejum contra Las Palmas

Com Neymar no banco de reservas, o Barcelona goleou o Las Palmas por 5 a 0 neste sábado, no Camp Nou, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. Suárez foi o destaque da partida com dois gols, mas Lionel Messi também teve um motivo especial para comemorar.

O time adversário era o único da atual primeira divisão espanhola contra o qual o craque argentino nunca havia balançado as redes. Esse tabu terminou com um gol aos 6 minutos do segundo tempo, após cruzamento do brasileiro Rafinha. O goleiro Javi Varas saiu mal e deixou a bola nos pés de Messi, que marcou. Arda Turan e Aleix Vidal completaram o placar para a equipe catalã.

O resultado levou o Barcelona provisoriamente para a segunda colocação, com 38 pontos, dois a menos do que o líder Real Madrid, que tem dois jogos a menos. O Sevilla aparece em terceiro lugar com 36, mas pode retomar a vice-liderança. Neste domingo recebe justamente a equipe de Cristiano Ronaldo.

O técnico Luis Enrique optou por dar descanso para alguns dos principais jogadores do elenco. O zagueiro Piqué nem chegou a ser relacionado. Além de Neymar, o banco de reservas contou também com Iniesta e Rakitic.

O brasileiro chegou a ser poupado do treino de quinta-feira por conta de uma pancada sofrida no jogo de meio de semana contra o Athletic Bilbao, pela Copa do Rei. No duelo, Neymar fez um gol de pênalti e encerrou o jejum de 11 partidas sem marcar pelo Barcelona.

Arda Turan foi seu substituto no duelo deste sábado e fez uma boa apresentação ao lado de Messi e Luis Suárez. O Barcelona dominou a partida desde o início e abriu o marcador com o centroavante uruguaio. Logo aos 13 minutos, André Gomes cruzou da direita e Luis Suárez bateu de primeira para abrir o marcador.

Apesar de ter sido amplamente superior em campo, os anfitriões só conseguiram ampliar na etapa final, com Messi, após falha do goleiro do Las Palmas. O gol embalou o time catalão, que fez o terceiro, aos 11. Rafinha recebeu na área e tocou para Suárez, que dominou e bateu colocado no canto.

Dois minutos mais tarde, Messi lançou para o uruguaio, que entrou na área e bateu para a defesa de Javi Varas. Arda Turan aproveitou a sobra e mandou para as redes. O Barcelona tirou o pé, passou a tocar mais a bola, mas, com o adversário entregue em campo, ainda fez o quinto aos 34. Aleix Vidal tabelou com Alcácer, e tocou na saída do goleiro para fechar o placar.

O resultado negativo deixou o Las Palmas estacionado nos 24 pontos, na oitava colocação. Em outro jogo já encerrado neste sábado, o Athletic Bilbao não passou de um empate por 0 a 0 com o Leganés, fora de casa, e ficou com 28 pontos na sétima posição. Já o seu adversário seguiu próximo da zona de rebaixamento, em 16º, com 17.