Com Neymar, Santos enfrenta o Náutico na Vila Belmiro

SANTOS - A presença de Neymar salva o jogo entre Santos e Náutico, nesta quinta-feira, às 21 horas, na Vila Belmiro, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o melhor atacante das Américas em campo, sempre há esperança de gols, de bom espetáculo e de grandes lances, mesmo quando até os três pontos têm valor quase simbólico, já que os dois times não têm mais aspirações na competição. Foi assim na última apresentação de Neymar na Vila Belmiro, na semana passada, quando brindou o torcedor como um dos mais belos gols de sua carreira, no empate contra o Atlético Mineiro.

O jogo desta quinta será apenas o 13.º de Neymar no Brasileirão, o que explica, em parte, que os santistas tenham somado apenas 42 pontos em 96 disputados. Mas os números recentes mostram o contrário. Sem a sua principal estrela, Santos derrotou o Botafogo, no Engenhão, e o Vasco, na Vila Belmiro, e com ele empatou com o Atlético e perdeu da Ponte Preta, em Campinas. Embora seja preciso levar em conta que diante da Ponte Preta o time inteiro jogou mal e que diante do Atlético o show de Neymar foi prejudicado pela longa paralisação do jogo em razão da falta de um ponto de acesso da ambulância ao campo para socorrer o zagueiro Rafael Marques.

A dificuldade que o técnico Muricy Ramalho tem enfrentado é manter os jogadores interessados no Brasileirão, após Fluminense e Atlético terem disparado na tabela de classificação e com o aumento da distância para os integrantes do G-4. Nem mesmo o seu repetido aviso de que a maioria está sendo avaliada para a formação do grupo de 2013 tem dado resultado. A esperança do treinador é de que a presença de Neymar contagie os companheiros.

Felipe Anderson, que aos poucos vai ocupando o espaço deixado por Paulo Henrique Ganso, é exceção. Desde que passou a ter acompanhamento mais constante da psicóloga do clube e sentiu que o caminho está aberto para ele, vem subindo de produção. "Estou trabalhando com disposição para ganhar a posição nesses seis próximos jogos. Ainda me falta um pouco de maturidade e de malandragem em alguns momentos, mas isso virá com o tempo", disse o meia.

O jogador não nega que para ser o novo armador do time vai ter que passar por uma adaptação. "Não posso pensar em partir para o ataque sempre que recebo a bola. O que Muricy me pede é para parar a bola, tocar a bola para o lado ou para trás e esperar pelo momento certo para fazer o passe. Acho que já melhorei e penso em chegar lá o mais rápido possível", finalizou Felipe Anderson.