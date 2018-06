Com Neymar, seleção brasileira realiza primeiro treino em Londres

A seleção brasileira realizou o primeiro treino na Inglaterra, onde chegou na manhã desta segunda-feira. A atividade, leve, aconteceu no Tottenham Hotspur Training Center, localizado ao norte da capital inglesa, na região de Enfield. Todos os jogadores que viajaram desde o Rio em voo charter foram a campo. Neymar treinou normalmente.

+ 'Alisson é o melhor goleiro e merece ser o titular', afirma Marcos

+ Sem finalistas da Liga dos Campeões, seleção inicia preparação na Inglaterra

Fagner, que se recupera de lesão muscular, deu voltas em torno do campo. Deve treinar com bola nesta terça-feira. Douglas Costa, depois de fazer fisioterapia, também apareceu e ficou observando o treinamento.

Tite tem 20 jogadores no grupo. O lateral-esquerdo Marcelo, o volante Casemiro e o atacante Roberto Firmino só se apresentam na quarta-feira. Ganharam descanso porque estiveram envolvidos na decisão da Liga dos Campeões.

Nesta segunda, os primeiros a irem para campo foram os goleiros Alisson, Ederson e Cássio, para um treinamento com o preparador de goleiros Taffarel. Os demais jogadores subiram cerca de 30 minutos depois, num campo ao lado (no total, o CT tem 15). O aquecimento foi um treino de dois toques e, depois, estava programada uma atividade de aproximação e posicionamento.

O grupo foi completo por Brener, atacante do São Paulo, e Vitinho, lateral do Palmeiras, que ficam com o elenco até dia 8 de junho e depois retornam ao Brasil.

A seleção brasileira treina na Inglaterra até o dia 8 de junho. Pela programação inicial, serão 10 dias de treinamento em Londres, no CT do Tottenham, três deles em dois períodos. Nesta semana, o "trabalho dobrado" ocorrerá na terça e na quinta-feira.

Na sexta-feira, após o treinamento da tarde (15h30 pelo horário local, 11h30 de Brasília), a delegação embarca para Liverpool, onde no domingo faz o amistoso contra a Croácia, em Anfield Road.

Antes de chegar à Rússia, no dia 11 de junho, para se concentrar no quartel-general escolhido pela comissão técnica em Sochi para a fase inicial da Copa do Mundo - o Brasil planeja ficar na cidade até as quartas de final, saindo para a semi -, a seleção faz escala em Viena, para realizar o último amistoso preparatório, contra a Áustria, em 10 de junho.