Com Nico López, Inter se reapresenta com jogo-treino contra time sub-23

Após vencer o ABC-RN por 3 a 0 no sábado, o Internacional se reapresentou nesta segunda-feira com um jogo-treino entre reservas e a equipe sub-23. E o destaque do dia foi o atacante Nico López, que mostrou serviço, colocando-se à disposição do técnico Guto Ferreira para um possível retorno ao time titular.

Os titulares do Inter fizeram apenas trabalho de recuperação física. Os reservas estiveram em campo com a seguinte formação: Daniel; Junio, Danilo Silva, Ernando e Iago; Charles, Alex Santana, Felipe Gutiérrez, Camilo e Nico López; Carlos. No decorrer do jogo-treino, Guto Ferreira deu chances a outros atletas, com a formação: Lomba; Cássio, Alan, Eduardo e Vinícius; Valdermir, Mossoró, Juan e Roberson; Diego e Joanderson.

Os reservas venceram o sub-23 por 3 a 1. Joanderson, da segunda equipe, marcou duas vezes e Fábio Alemão anotou contra as próprias redes.

O grupo colorado volta aos treinos na tarde desta terça-feira, em preparação para o jogo contra o Paysandu, na noite de sexta-feira, no Beira-Rio, em rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.