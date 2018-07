Guerrero volta descalibrado e Muricy cobra em treinamento

A pré-temporada do Flamengo na cidade de Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro, está servindo bem para os jogadores se condicionarem bem para o restante do ano e para conhecer de perto o trabalho de Muricy Ramalho. Uma prova disso foi na atividade desta terça-feira, no campo do resort onde a delegação rubro-negra está hospedada, quando o técnico não parou de cobrar precisão e capricho no treino de finalização.

Muricy Ramalho comandou um treino técnico que incluiu troca de passes, cruzamentos e finalizações. A todo momento o treinador exigia velocidade e só um toque na bola. Já os jogadores do setor defensivo - Juan, Wallace, Cesar Martins, Antonio Carlos e Rafael Dumas - fizeram um treinamento específico com os auxiliares-técnicos Jayme de Almeida e Tata.

Um dos que mais sofreu com Muricy Ramalho nesta terça-feira foi o centroavante peruano Guerrero, que esteve com o pé descalibrado na hora de chutar a gol - em má fase, o jogador só marcou quatro gols com a camisa do Flamengo desde que foi contratado em julho do ano passado.

Uma novidade no treinamento desta terça-feira foi a presença do atacante Nixon, que voltou a treinar com bola pela primeira vez desde que rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo em julho do ano passado. Após trabalhar com bola treinando cobranças de pênalti, ele e Marcelo Cirino fizeram um treino à parte. O atacante Emerson trabalhou na academia.

Nesta quinta-feira, o time faz jogo-treino contra o Tigres, que disputa a primeira divisão do Campeonato Carioca. O argentino Mancuello, recém-contratado, retorna para Mangaratiba nesta quarta e ainda não deve participar deste teste.