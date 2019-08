Com nova classificação em julho, Inter se destaca pela consistência

O Internacional dificilmente poderia ter terminado o mês de julho de modo melhor. Na noite de quarta-feira, com uma atuação segura e dominante, derrotou o Nacional do Uruguai por 2 a 0, no lotado Beira-Rio, e se classificou às quartas de final da Copa Libertadores, fase em que terá pela frente o Flamengo. E o desempenho da equipe em campo foi avaliado pelo técnico Odair Hellmann como um dos melhores do clube em 2019.

"Foi uma das grandes atuações que tivemos em todos os aspectos. Nem sempre a gente consegue aliar performance, construção, criação, junto com desempenho tático e físico. São circunstâncias que cada jogo tem sua história. Hoje conseguimos colocar tudo isso em prática, acho que o placar foi até baixo por tudo aquilo que aconteceu durante o jogo. Mas foi importante porque conseguimos uma vitória fora de casa e uma dentro de casa, de maneira consistente", afirmou o treinador.

Em julho, na retomada das competições de clubes após a Copa América, o Inter já havia avançado às semifinais da Copa do Brasil, tendo eliminado o Palmeiras. E agora se classificou na Libertadores, depois de abrir vantagem no duelo de ida, em que superou o Nacional por 1 a 0, no Parque Central, na semana passada.

Mesmo com a situação favorável, manteve a concentração no Beira-Rio e foi bem superior ao Nacional, sendo mais ofensivo e assegurando a sua vitória com os gols marcados por Rodrigo Moledo, no primeiro tempo, e Guerrero, nos acréscimos da segunda etapa.

Boa tarde, torcida colorada! Depois da classificação de ontem, já estamos em campo para a atividade desta quinta. #VamoInter pic.twitter.com/Lr42We2cyN — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 1, 2019

Satisfeito, Odair espera que o Inter repita a consistência na série com o Flamengo pelas quartas de final da Libertadores, em confrontos que deverão ser realizados nos meios de semana dos dias 20 e 27 de agosto. "Assim vamos seguir, fortes, firmes, consistentes, para que possamos atingir o próximo passo, que é a classificação à semifinal", comentou.

No sábado, o Inter voltará a campo para jogar pelo Campeonato Brasileiro. Em duelo válido pela 13ª rodada, o time gaúcho vai visitar o Fluminense, no Maracanã.