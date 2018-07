Com nova lesão no joelho, Thiago Alcântara é cortado da seleção espanhola

Filho do ex-jogador brasileiro Mazinho, tetracampeão mundial com a seleção brasileira em 1994, o meio-campista foi submetido a exames neste sábado em uma clínica em Madri, onde uma ressonância magnética confirmou que ele sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito.

O problema ocorreu depois que o jogador torceu o seu joelho durante o amistoso contra os ingleses, informou neste sábado a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), por meio de um comunicado, no qual a entidade confirmou que o atleta foi liberado para se reapresentar ao Bayern de Munique, clube que defende na Alemanha.

O corte da seleção é mais um duro golpe para a carreira de Thiago Alcântara, que já amarga um histórico de duas cirurgias nos ligamentos do joelho direito, sendo que uma delas acabou deixando o atleta fora da Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Por causa do problema, o jogador também deverá ser confirmado como desfalque do Bayern de Munique na partida que o time fará no dia 21, contra o Schalke 04, pela próxima rodada do Campeonato Alemão.

HOLANDA ANUNCIA CORTES - Também neste sábado, a Holanda anunciou dois cortes na seleção que se prepara para enfrentar a Alemanha, terça-feira, em amistoso marcado para Hannover. Lesionados, o defensor Van Dijk e o meio-campista Bazoer foram desconvocados. O primeiro deles reclama de dores no joelho, enquanto o segundo sofreu uma distensão muscular na vitória por 3 a 2 sobre País de Gales, na última sexta-feira, em Cardiff.

O astro e capitão da seleção, Arjen Robben, autor de dois gols contra os galeses, também não irá atuar contra os alemães na terça-feira, conforme já estava planejado como fruto de um acordo com o Bayern de Munique, clube que ele defende.