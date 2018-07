Com nova taça, Fluminense inaugura sala de troféus nas Laranjeiras

O Fluminense inaugurou nesta sexta-feira a sua nova sala de troféus, que contou com a reforma do local nas Laranjeiras e com a limpeza e manutenção das peças. E o principal atrativo do evento foi mesmo a taça do Brasileirão deste ano, conquistada no dia 5 de dezembro, que foi exposta logo na entrada do salão.

"Estou realmente muito feliz com o que vejo neste salão. Há cerca de quatro meses iniciamos esse trabalho e agora vemos o resultado como é bonito. Quem ganha com isso é o nosso torcedor, que terá um salão novo para expor suas conquistas. Todos poderão reparar que o ambiente está bem mais fresco e arejado", afirmou o responsável pela reforma, Luiz Antônio Barbosa de Castro.

"Foi feito um trabalho de manter bem todas as taças, independentemente da modalidade a qual ela pertence. Temos ao todo cerca de 114 mil troféus. Todas as nossas conquistas são importantes, mas algumas têm maior relevância histórica", disse Luiz Antônio, durante a cerimônia que contou com a presença do presidente do Fluminense, Roberto Horcades.