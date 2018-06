Com nova vida no futebol, Kerlon reencontra a felicidade nos EUA

O “drible da foquinha” não voltará a ser visto nos campos tão cedo. Com 30 anos, Kerlon perdeu para as lesões e abandonou os gramados oficialmente, mas não se afastou completamente do futebol. Agora trabalha em uma escolinha de futebol em Connecticut, nas proximidades de Nova York, como professor particular e na gestão de um recém-criado time para disputar a liga da cidade e receber jovens intercambistas.

+ FERA - Kerlon Foquinha anuncia aposentadoria dos gramados: 'Perdi para as lesões'

Este passo foi o primeiro de Kerlon após se afastar do futebol profissional por não encontrar mais a felicidade na rotina do esporte. “Eu não estava feliz jogando futebol, ia para casa triste, ia jogar muito triste. Isso estava acabando comigo e com a minha família”, comentou.

Ao lado do “drible da foquinha”, em que enfileirava embaixadinhas com a cabeça em velocidade diante de marcadores que não sabiam o que fazer para pará-lo, a não ser cometendo faltas, as lesões marcaram a carreira de Kerlon. Foram oito cirurgias ao todo, sendo seis nos joelhos e duas nos tornozelos.

Isso sem contar as lesões musculares, problema que mais o atormentava e atemorizava nos últimos anos. “Eu não conseguia dar um pique 100%. Comecei a jogar mais parado, tinha receio de driblar e o músculo abrir. Tive várias lesões musculares na Eslováquia, ficava 20 dias parado, não tinha sequência de jogos”, conta ao Estado.

No futebol eslovaco, no Spartak Trnava, por onde também andou, Kerlon fez em 2017 os últimos jogos de uma carreira que prometia ser de sucesso e que teve ótimo início. Afinal, em 2005, ele foi a grande estrela da seleção brasileira que conquistou o título do Sul-Americano Sub-17, sendo o artilheiro da competição e seu melhor jogador, liderando uma equipe com jogadores que têm tudo para participarem da Copa do Mundo na Rússia, casos de Marcelo, Renato Augusto e Willian.

Muito antes disso, Kerlon ensaiava o drible que o tornou conhecido com um treinador especial, seu pai. “Fiz pela primeira vez quando tinha 14 anos. Treinava a jogada com o meu pai em Ipatinga desde os nove. Treinei até a jogada virar algo natural em campo”, relembra.

Após ganhar fama com sua participação no torneio da Venezuela, ele se profissionalizou como promessa no Cruzeiro, ficou marcado pela atuação decisiva em um clássico com o Atlético-MG em 2007, em que Coelho o derrubou agressivamente após a jogada do “drible da foca”. Mas já sofria com as graves lesões antes mesmo de se transferir para a Itália – foi contratado pela Inter de Milão, que o repassou ao Chievo Verona.

Depois disso, Kerlon se tornou um andarilho da bola, com passagens por modestos times mineiros, o Paraná, a equipe B do Ajax, clubes desconhecidas dos EUA e de Malta, além do Fujieda, da terceira divisão japonesa, onde viveu os seus últimos bons momentos, chegando a ter seu rosto estampado em marcas de refrigerantes, até chegar à Eslováquia. A passagem por clubes de pouca estrutura acabou por impedi-lo de se afastar das lesões. “Fui um jogador de muitas lesões e precisava de um clube com estrutura para o meu tratamento”, reconhece.

Mesmo admitindo ter feito escolhas erradas na carreira, Kerlon não lamenta destino final tão distante no futebol do que imaginava. “Cada um tem uma história diferente. Se soubesse como tudo seria, a vida não teria graça. Sou feliz com que a vida me deu. Para quem fala em promessa que não vingou, digo que a vida foi intensamente vivida da minha forma”, afirma.

APOSENTADORIA

Ao parar, Kerlon viu que precisava de um novo rumo para a vida, deixando para trás o conforto do futebol para buscar o sustento da família – ele é casado e tem uma filha. “Jogador tem facilidade para ter tudo na mão imediatamente. É muito difícil parar porque os jogadores têm várias regalias. As pessoas fazem tudo para você, nem é preciso arrumar a cama ou pagar contas. O jogador é tão monitorado que não enxerga a vida fora do futebol. Me deparei com isso quando parei”, diz.

Foi aí que surgiu a chance de “preencher a vida” com o trabalho na Olé Soccer, uma escolinha com mais de 3 mil alunos em Connecticut. Ao lado de Rodrigo Nunes, fundador da instituição, criamos um clube, o Olé Soccer International, para a disputa da liga de Connecticut, com jovens de 18 a 22 anos, treinos e moradia e aulas de inglês em parcerias com universidades dos EUA.

Kerlon toca a gestão do projeto, além de dar aulas individuais com trabalhos específicos. Ele diz ter recuperado a alegria que o futebol lhe deu ao ser reconhecido como criador de um drible único, mas que havia perdido com o seu histórico de lesões. “Eu inventei o drible da foquinha e ninguém vai tirar isso de mim”. Ele mora nos Estados Unidos com a família.