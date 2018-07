Com novatos, Alemanha arranca empate no fim com a Dinamarca em amistoso

Sem contar com veteranos ou jogadores mais experientes, a seleção da Alemanha sofreu para empatar com a Dinamarca por 1 a 1, nesta terça-feira, na cidade dinamarquesa de Brøndbyvester. O gol da igualdade no amistoso veio somente aos 43 minutos do segundo tempo, em belo lance de Joshua Kimmich.

Visando as Eliminatórias da Copa do Mundo, o técnico Joachim Löw aproveitou a partida para fazer testes na equipe. Tanto que os jogadores mais rodados do elenco eram Emre Can e Draxler. O restante da equipe era formado por novatos (foram seis estreantes), que podem vir a aparecer na equipe na reta final das Eliminatórias.

Isso porque a Alemanha vive situação confortável na competição. Lidera o Grupo C, com 15 pontos, cinco a mais que a Irlanda do Norte, a segunda colocada. Além disso, Löw avalia os jogadores para a futura convocação para a disputa da Copa das Confederações, na Rússia, ainda neste mês.

Com esta nova formação, a Alemanha foi dominada pelos anfitriões no primeiro tempo. A situação ficou mais complicada quando o zagueiro Antonio Ruediger cometeu erro na defesa e Christian Eriksen, um dos destaques do Tottenham na última temporada europeia, não perdoou: 1 a 0.

Na segunda etapa, o time alemão entrou no jogo e passou a criar boas chances no ataque, quase sempre com Sandro Wagner. O empate surgiu nos instantes finais do jogo, quando Kimmich acertou bicicleta dentro da área e mandou para as redes, garantindo a igualdade no marcador.

A seleção da Alemanha volta a campo no sábado para enfrentar San Marino em mais uma rodada das Eliminatórias, em Nuremberg. A Dinamarca, terceira colocada do Grupo E, vai visitar a Polônia no mesmo dia.

Ainda nesta terça-feira, a Ucrânia perdeu para Malta por 1 a 0 e Israel e Moldávia empataram por 1 a 1. As quatro seleções disputam as Eliminatórias Europeias. Malta e Moldávia são os lanternas dos seus grupos, enquanto o time ucraniano é o terceiro colocado do Grupo I, mesma posição da equipe israelense na chave G.