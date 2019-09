Com nove desfalques, São Paulo encara os reservas do Internacional

Enquanto o São Paulo disputa apenas o Campeonato Brasileiro e tenta diminuir a diferença para os primeiros colocados, o Internacional divide o foco com a final da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam neste sábado, às 19h, no Beira-Rio, e os gaúchos utilizarão jogadores reservas no duelo desta 18.ª rodada.

Será a segunda vez seguida que o São Paulo jogará contra um time focado mais em mata-matas do que nos pontos corridos. No último sábado, a equipe tricolor recebeu o Grêmio, que poupou os titulares por causa da Copa do Brasil, mas não saiu do empate sem gols.

A partida da rodada passada serve como exemplo para o São Paulo buscar os pontos que escaparam contra o Grêmio no Morumbi. O problema é que o técnico Cuca também utilizará uma formação alternativa: são nove desfalques no total, e o lateral-direito Igor Vinícius deve ser improvisado no ataque.

Antony e Walce estão com a seleção olímpica, Daniel Alves e Igor Gomes com a seleção principal (o meia apenas para ser observado nos treinos), Hernanes, Pablo, Alexandre Pato, Toró e Rojas se recuperam de lesão. Cheio de desfalques, Cuca fechou os últimos dois treinos antes da viagem a Porto Alegre.

Os jovens Gabriel Sara, Fabinho e Diego, campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro deste ano, viajaram pela primeira vez com o elenco tricolor. O trio do sub-20 treinou com os profissionais nesta semana e ficará como opção no banco de reservas.

A delegação tricolor desembarcou em Porto Alegre para o duelo com o Internacional. #VamosSãoPaulo pic.twitter.com/aAp23M29w2 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 6, 2019

Para diminuir a diferença para os primeiros colocados, o São Paulo tentará quebrar um tabu de cinco anos. A última vez que a equipe venceu o Internacional no Beira-Rio foi em 2014.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X SÃO PAULO

Internacional: Danilo Fernandes; Heitor, Klaus, Emerson Santos e Zeca; Rithely, Bruno Silva, Nonato, Sarrafiore e Guilherme Parede; Rafael Sobis. Técnico: Odair Hellmann.

São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Hudson, Tchê Tchê e Liziero; Igor Vinícius, Everton e Raniel. Técnico: Cuca.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique.

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Horário: 19h.

Na TV: Pay-per-view.