Com nove dias para treinar, Inter cuida do físico

O argentino foi poupado do treino físico da manhã, mas participou normalmente da atividade da tarde, um trabalho tático com bola no campo suplementar do Beira-Rio. A ausência ficou por conta do também argentino Dátolo, que foi poupado com dores no pé esquerdo.

Para o zagueiro Rodrigo Moledo, o período sem jogos vai preparar o Inter para lutar pelo título do segundo turno e para se preparar melhor visando a Libertadores. "Infelizmente não era o resultado que a gente esperava (derrota no Gre-Nal), mas estamos focados e vamos voltar a jogar bem para buscar as vitórias", disse ele, que completou: "O Inter tem um time qualificado e ainda temos o segundo turno do Gauchão e a Libertadores pela frente".

O elenco volta a treinar no sábado pela manhã e, depois, recebe folga. Os jogadores só se reapresentam na segunda. Neste dia, assim como na terça, trabalharão em dois turnos. O próximo jogo do Inter é só no dia 3 de março, contra o Ypiranga, no Beira-Rio.