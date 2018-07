Com nove jogadores, Paraná surpreende o Ceará Nem os mais pessimistas torcedores do Ceará que foram na noite desta terça-feira ao Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, esperavam. Em clima de amistoso, o Paraná venceu o Ceará, por 1 a 0, em partida válida pela 32.ª rodada da Série B. Mesmo com um jogador a mais em quase todo o segundo tempo, o Ceará não conseguiu reverter a vantagem e chegou à sua terceira derrota seguida, permanecendo com 45 pontos, em décimo. Por sua vez, o Paraná chegou aos 42 pontos, no 11.º lugar.