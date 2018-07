Com nove títulos em três temporadas, Ter Stegen renova com o Barcelona até 2022

O goleiro Marc-André Ter Stegen acertou a renovação do seu contrato com o Barcelona até 2022. No clube desde 2014, o alemão firmou um novo compromisso que passou a ter um cláusula de rescisão de 180 milhões de euros (cerca de R$ 655 milhões). O novo contrato vai ser assinado nesta terça-feira na sede do clube.

Em três temporadas, Ter Stegen ajudou o Barcelona a conquistar nove títulos: uma Liga dos Campeões, duas edições do Campeonato Espanhol, três Copas do Rei, um Mundial de Clubes da Fifa, uma Supercopa da Europa e uma Supercopa da Espanha. O alemão já defendeu o time catalão em 93 partidas oficiais, das quais venceu em 71 vezes, empatou dez e perdeu 12.

Assim como Ter Stegen, também já tiveram contrato renovado com o Barça Javier Mascherano, Luis Suárez, Neymar, Sérgio Busquets and Ivan Rakitic. O time, agora, trabalha na renovação dos contratos de Andrés Iniesta e Lionel Messi.

O Barcelona pode anunciar ainda nesta segunda-feira um novo treinador, depois da saída de Luis Enrique, que se despediu do clube com a conquista da Copa do Rei, no último sábado, depois da vitória por 3 a 1 na final contra o Alavés, no Vicente Calderón, em Madri.

Luis Enrique deixa o clube como o terceiro treinador com mais títulos no Barcelona em todos os tempos. As nove conquistas o deixam atrás apenas de Johan Cruyff (11) e Pep Guardiola (14). Para o lugar de Luis Enrique, o nome de Ernesto Valverde, do Athletic Bilbao, vem sendo apontado como favorito pela imprensa espanhola.