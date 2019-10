Com novidades, Athletico-PR recebe Goiás após tropeço em casa

O Athletico-PR terá algumas novidades na escalação para o jogo diante do Goiás, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste domingo, às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba. O técnico Tiago Nunes terá quatro retornos, um deles o volante Camacho, que não joga há seis meses.

Assim como o zagueiro Thiago Heleno, o volante Camacho foi pego no antidoping e cumpriu seis meses de suspensão. Ele disputou o seu último jogo na goleada sobre o Vasco por 4 a 1, em 28 de abril.

A vontade do comandante é de que ele atue, mas o jogador deve iniciar o jogo no banco. "O meu desejo é que o Camacho jogue. Quando ele saiu, era titular. Mas outros jogadores estão muito bem, então vou avaliar. Talvez não vá iniciar, mas meu desejo é que ele jogue, até por tudo o que ele passou neste ano", explicou Tiago Nunes.

O time também terá mudanças em relação ao que empatou por 1 a 1 com o Palmeiras. O goleiro Santos, recuperado de torcicolo, retorna à posição, assim como o meia Léo Cittadini, que foi reserva na última rodada.

O zagueiro Bambu e o meia Nikão são outros atletas que estão à disposição e devem ser opções no banco. O lateral-direito Jonathan e o zagueiro Lucas Halter seguem em recuperação.

Apenas um ponto separa Athletico e Goiás na tabela. O time paranaense está com 39 pontos, seguido pelos goianos com 38. O adversário conseguiu uma grande arrancada no segundo turno, mas vem de dois empates seguidos com Corinthians e Chapecoense, ambos por 2 a 2.