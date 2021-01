Com novidades, Atlético-GO tenta engrenar diante do Bahia e se manter distante do Z-4

Marcelo Cabo terá retornos importantes no Atlético-GO para o duelo contra o Bahia, neste domingo, às 18h15, no estádio Antônio Accioly, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador poderá contar com o zagueiro Gilvan e o lateral Dudu, que estavam suspensos no empate sem gols diante do Vasco.

Desta forma, o lateral Arnaldo e o zagueiro Oliveira vão para o banco de reservas. Por outro lado, o treinador não poderá contar com Marlon Freitas, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Para o seu lugar, deverá colocar Willian Maranhão. Mas chegou a esboçar uma possibilidade de colocar a equipe mais para frente, com Janderson ou Roberson, formando dupla com Zé Roberto.

"Nós respeitamos todas as equipes, mas temos nossos anseios, nossos objetivos. Sabemos da importância da partida contra o Bahia. Daqui para frente, todo jogo é uma final para o Atlético-GO", decretou Marcelo Cabo.

O Atlético-GO iniciou a rodada na 12.ª posição, com 35 pontos. O time vem de um empate sem gols com o Vasco. Longe da zona de rebaixamento, o clube goiano luta para se firmar no grupo de classificação à Copa Sul-Americana.