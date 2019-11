Com novidades, Botafogo enfrenta Corinthians para não parar na degola

Lutando pela permanência na Série A, o Botafogo terá novidades para o duelo contra o Corinthians neste domingo, às 18h, no Engenhão. O técnico Alberto Valentim poderá contar com o zagueiro Marcelo Benevenuto e com o lateral Yuri. O primeiro foi liberado pelo departamento Médico, enquanto o segundo cumpriu suspensão automática na rodada passada.

Por outro lado, o treinador ainda não terá o volante Gustavo Bochecha e o atacante Rodrigo Pimpão, ambos ficaram fora dos treinos ao longo da semana. Quem também retornará é o goleiro Gatito Fernandez, que estava com a seleção paraguaia.

"Faço a minha parte de esconder a escalação para vocês, porque talvez dificulte um pouco para o Coelho. Mas vocês ficam sabendo de tudo. Vamos tentar que não vaze nada mais", disse Alberto Valentim, que voltou a entrar no assunto 'Diego Souza'.

O atacante será opção no banco de reservas. "Mais uma vez vou falar: Diego é muito importante, assim como todos os outros jogadores. Sozinho, ele não vai nos dar a permanência na Série A. E o Botafogo vai precisar muito dele nesses jogos finais. A gente conta com o Diego cada dia melhor", completou.

Valentim ainda fez uma breve análise do time do Corinthians e destacou a força defensiva da equipe, que tem a segunda defesa menos vazada, com 29 gols, atrás apenas de Palmeiras, 25, e São Paulo, 24.

"Time difícil de se enfrentar defensivamente. No nosso lado ofensivo, temos que chegar mais vezes. Precisamos ser mais dinâmicos em umas jogadas e mais pacientes em outras. Às vezes confundimos pressa com dinâmica. Temos que achar bem a medida de um jogo com dinâmica, fazendo posse, mas sabendo o momento de verticalizar para furar a defesa", concluiu o treinador.

Vindo de derrota, por 1 a 0, frente ao Athletico-PR, o Botafogo tenta ainda confirmar sua permanência na Série A. O clube carioca tem 36 pontos, contra 35 do Fluminense, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.