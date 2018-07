Com novidades, Botafogo joga para se manter invicto

O Botafogo vai tentar manter a invencibilidade no Campeonato Carioca diante do Friburguense nesta quarta-feira, no Estádio Eduardo Guinle, em Friburgo, pela quinta rodada da competição. O time alvinegro é o terceiro colocado da tabela, com 10 pontos. Em relação às últimas partidas, o time vai apresentar duas novidades. Jobson e Fernandes vão entrar nos lugares dos contundidos Diego Jardel e Rodrigo Pimpão, respectivamente.

O técnico René Simões teve um alívio com o retorno do lateral-esquerdo Carleto às atividades no treino desta terça. No dia anterior, o jogador reclamou problemas musculares e foi poupado. Mas, conforme indicou na última atividade, deve ter condições de reforçar o time diante do Friburguense.

Essa vai ser mais uma oportunidade do atacante Jobson mostrar seu valor. Desde a chegada de René, no início do ano, o jogador atuou como reserva. Mas teve ótima apresentação na última rodada, quando entrou no decorrer do jogo com o Bangu, e parece ter passado boa impressão ao treinador.

O Friburguense, por sua vez, foi derrotado apenas uma vez em quatro jogos até aqui e ocupa a sexta posição da Taça Guanabara, o primeiro turno do Carioca, com sete pontos.