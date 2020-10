Com novidades, Ceará mira reabilitação contra o Corinthians no Castelão

Guto Ferreira terá novidades no Ceará para o confronto diante do Corinthians neste domingo, na Arena Castelão. O treinador poderá contar com os laterais Samuel Xavier e Alyson, que foram preservados do empate sem gols diante do Athletico. Outro que retorna é o volante Charles, que cumpriu suspensão automática.

Desses, apenas Samuel Xavier e Charles têm grandes chances de retornarem ao time titular. Guto Ferreira optou pelo mistério, mas indicou o retorno da dupla. Alyson, por outro lado, deverá ficar como opção no banco de reservas, assim como o zagueiro Klaus, na reta final do tratamento de uma lesão. O desfalque certo segue sendo o lesionado William Oliveira.

"Com a maratona que enfrentamos a preocupação com o desgaste sempre existe, mas independente dela, esperamos poder jogar bem e vencer o Corinthians atuando em nosso domínio. Sabemos que será uma partida difícil, mas precisamos da vitória para melhorar nossa qualificação na tabela", falou Guto Ferreira, em entrevista ao Portal Futebol Interior.

A esperança da equipe de Guto Ferreira segue em cima do meia Vinícius, um dos destaques deste Brasileirão. O meia fez quatro jogos na competição e traz consigo certa bagagem por ter passado por grandes clubes, assim como o atacante Rafael Sóbis, que, mais uma vez, deverá estar entre os titulares.

Há quatro jogos sem vencer na competição, o Ceará tem 15 pontos, flertando com a zona de rebaixamento. A vitória poderá fazer com que possa trabalhar com mais tranquilidade visando até mesmo uma vaga nas competições continentais.