Com novidades, Corinthians treina em preparação para estreia na Sul-Americana

Com novidades, o técnico Vagner Mancini comandou treino nesta terça-feira na reta final da preparação do Corinthians para a estreia na Copa Sul-Americana. O time paulista vai enfrentar o River Plate, do Paraguai, em Assunção, na noite de quinta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da segunda maior competição de clubes do continente.

A atividade desta terça contou com duas novidades: o meia Fessin e o lateral-direito Igor Formiga. O primeiro estava emprestado ao Bahia, mas voltou ao time paulista. Sua situação, contudo, segue indefinida. Formiga, por sua vez, está voltando de lesão.

O jogador de apenas 21 anos sofreu lesão no joelho direito em fevereiro, quando defendia o time sub-23 em amistoso e precisou passar por cirurgia. Formiga busca agora recuperar a forma física para poder voltar a ficar à disposição de Mancini para a sequência da temporada.

Com os dois jogadores em campo, no CT Dr. Joaquim Grava, Mancini comandou um treino de posição, com finalizações, organização defensiva e transição. A atividade do dia foi encerrada com um treino técnico em campo reduzido. A assessoria do clube não revelou a provável escalação corintiana para o jogo de quinta.

O treinador terá mais um treino antes da partida marcada para a capital paraguaia. Nesta quarta, o elenco trabalha novamente no CT pela manhã. À tarde, a delegação embarca para o país vizinho, em voo fretado.