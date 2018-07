Com novidades, Cruzeiro viaja para jogo com Vitória

O Cruzeiro encerrou neste sábado a preparação para o jogo com o Vitória, domingo, em Salvador, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, com algumas novidades em relação ao duelo com o ABC, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil. A principal delas é o retorno do meia Everton Ribeiro, que estava defendendo a seleção brasileira.

Além deles, o técnico Marcelo Oliveira também terá os retornos do lateral-direito Mayke, do atacante Marcelo Moreno e do volante Lucas Silva, que não enfrentaram o ABC por causa de problemas musculares, e do atacante Marquinhos, que já disputou a Copa do Brasil pelo Vitória.

Por outro lado, o volante Nilton vai cumprir suspensão automática, e o atacante Borges está fora do confronto por causa de dores na coxa direita. Além disso, Ricardo Goulart, Júlio Baptista, Samudio e Dagoberto continuam se recuperando de lesões e voltam a desfacar o time mineiro.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro para o jogo com o Vitória:

Goleiros: Fábio e Rafael.

Laterais-direitos: Ceará e Mayke.

Lateral-esquerdo: Egídio.

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Dedé, Léo e Manoel.

Volantes: Henrique, Lucas Silva, Eurico e Willian Farias.

Meias: Alisson, Everton Ribeiro e Marlone.

Atacantes: Judivan, Marcelo Moreno, Marquinhos, Neilton e Willian.