Com novidades no banco, Vasco pega Bahia para se afastar da zona do rebaixamento

Com novidades no banco de reservas, o Vasco tenta diminuir a oscilação no Campeonato Brasileiro e dar consistência à sua reação, interrompida no último domingo, com a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão. Neste sábado, às 11 horas, o time cruzmaltino volta a São Januário, no Rio, para enfrentar o Bahia, pela 18ª rodada.

Com a incapacidade, pelo menos até aqui, de diminuir a irregularidade no torneio, o Vasco não consegue abrir uma distância confortável da zona de rebaixamento. É o 15º colocado e, tem, no momento, 20 pontos, cinco a mais que a Chapecoense, que abre o grupo dos quatro piores colocados na tabela.

O time do técnico Vanderlei Luxemburgo chegou a empolgar em alguns jogos, como no triunfo convincente por 2 a 0 sobre o São Paulo, que luta pelo título. No entanto, em outras oportunidades, a equipe carioca decepcionou, como no empate sem gols com o CSA em casa, na goleada por 4 a 1 sofrida para o Flamengo e no último revés para o Cruzeiro.

O resultado poderia ser diferente nestes dois últimos jogos citados caso a equipe não tivesse desperdiçado três pênaltis - dois no clássico e um no Mineirão. Uma sequência positiva no campeonato passa, portanto, também pelo maior aproveitamento nas penalidades e nas chances criadas durante as partidas.

As novidades do time cruzmaltino estarão no banco de reservas. Luxemburgo relacionou quatro jovens crias das categorias de base para o duelo: o volante Bruno Gomes, o meia Gabriel Pec e os atacantes Figueiredo e Kaio Magno.

Por outro lado, o treinador deixou de fora até dos suplentes os meias Valdivia e Bruno César. O primeiro ficou de fora por opção técnica, já que desagradou Luxemburgo na derrota para o Cruzeiro. Já o segundo não participou dos treinamentos durante a semana devido a um problema no pé.

Outra cara nova que pode entrar em campo neste sábado é o atacante Clayton. O jogador, recém-contratado por empréstimo junto ao Atlético-MG, foi apresentado na sexta, participou de três treinamentos durante a semana e está apto a estrear, já que teve seu nome publicado no BID da CBF. No início do ano, antes de retornar ao Atlético, Clayton defendeu o Bahia e, portanto, sabe um pouco sobre o adversário.

"É um grupo que defende muito bem. O Roger tem um sistema de jogo muito interessante, que sabe ficar com a bola e contra-atacar. Temos que tomar cuidado com o contra-ataque deles. Lá em São Januário vai ser um caldeirão, já está tudo lotado, vamos querer fazer a nossa pressão", analisou.

O atacante Talles Magno foi convocado para a seleção brasileira sub-17 e não joga. Ele seria desfalque mesmo se não tivesse sido convocado pois está suspenso pelo acúmulo de cartões.

Sem Talles, Luxemburgo indicou nas últimas atividades que deve improvisar o lateral-esquerdo Danilo Barcelos na ponta e adiantar Marrony no comando de ataque. Fellipe Bastos ocupará a vaga do suspenso Richard.