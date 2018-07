Com novo contrato, Renato garante nem pensar na aposentadoria no Santos

De contrato renovado até 31 de dezembro de 2018, Renato vai desafiando a passagem do tempo no Santos, tanto que foi um dos destaques do time na última temporada. Com 37 anos, o jogador evita pensar no futuro e garante ainda não ter estipulado uma data para a sua despedida dos gramados.

"Eu me sinto bem hoje. Houve o interesse da diretoria e fiquei feliz. Sempre falo com a minha família e analiso os estados físico e mental. Enquanto tiver prazer em vir ao CT, treinar, ter ambição para vencer, vou continuar", assegurou Renato, evitando revelar se o novo contrato firmado com o Santos pode ser o último da sua carreira.

Mesmo aos 37 anos, Renato comandou o meio de campo no Campeonato Brasileiro de 2017, torneio em que o time ficou na segunda colocação, sendo um dos melhores volantes da competição. Apesar da idade avançada, o jogador atuou em todas as 38 partidas da equipe no torneio.

Esta é a segunda passagem pelo Santos de Renato, que já disputou 350 jogos com a camisa do clube. Em 2017, seu desafio será manter o grande momento técnico em campo e liderar o time que voltará a participar da Copa Libertadores nesta temporada. O time disputou o torneio pela última vez em 2012, quando parou nas semifinais diante do Corinthians. A estreia está agendada para 9 de março, no Peru, contra o Sporting Cristal.

Antes, porém, Renato tentará ajudar o Santos a defender o bicampeonato estadual. O time vai abrir a edição de 2017 do Campeonato Paulista na próxima sexta-feira, às 21 horas, quando receberá o Linense, na Vila Belmiro.