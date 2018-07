Com novo dono, Liverpool perde do Everton no Inglês

Com o resultado decepcionante, o Liverpool segue com apenas seis pontos, na zona de rebaixamento do Inglês - venceu apenas uma partida. O Everton, por sua vez, chegou aos nove pontos e fugiu das últimas colocações.

Depois de concretizada a venda do Liverpool na sexta-feira, a expectativa era de que os jogadores ganhassem ânimo extra para o clássico local. Até mesmo o principal acionista do grupo New England Sports Ventures (NESV), John Henry, se reuniu com o elenco no sábado, no que parecia ser um recomeço após o difícil início de temporada.

Mas com a bola rolando, nada mudou. O Liverpool teve atuação apática e foi dominado pelo Everton, que abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo com o australiano Tim Cahill. E aos cinco da etapa final, Arteta decretou a vitória.