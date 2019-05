Com novo fornecedor de material esportivo, Atlético-MG lança uniforme

Com um novo fornecedor de material esportivo, a Le Coq Sportif, o Atlético Mineiro realizou na noite desta quinta-feira, em Belo Horizonte, um evento de lançamento dos seus novos uniformes para a sequência da temporada 2019. Além da camisa de jogo, também foram apresentados modelos de treino e casual.

As mangas da nova camisa preta e branca do Atlético-MG possuem riscas que remetem ao modelo utilizado em 1999, ano em que o time foi finalista do Campeonato Brasileiro, além de campeão estadual. Além disso, possui a gola em V, adotada em,2009. Na parte interna da camisa, atrás do escudo, está escrita a frase "Aqui é Galo!"

A camisa principal também conta com as listras em preto e branco mais grossas do que a do uniforme anterior, assim como o escudo maior. Exceto pela inscrição do seu patrocinador principal, o BMG, os outros possuem seus detalhes e nomes nas cores do clube.

E também foram apresentadas camisas branca, o segundo modelo, tendo como destaque o Galo da Le Coq na cor dourada, e a preta, o terceiro, com gola trabalhada e detalhe polo, com um botão. Nesse último modelo, as marcas dos patrocinadores estão todas na cor branca.

A estreia da nova camisa do Atlético-MG será no sábado, quando o time vai duelar com o Flamengo, no Independência, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O acordo com a Le Coq é válido por dois anos. E o clube revelou que terá porcentual sobre a venda de todos os produtos da marca em Minas Gerais durante o período de vigência do acordo.