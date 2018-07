Com novo investidor, Ituano lança projeto além do futebol

Cada vez mais próximo de se tornar um clube-empresa, o Ituano utiliza conceitos corporativos também para fortalecer sua marca. Os uniformes do time em 2018 vão estampar os valores do clube, as práticas que marcam suas relações com o mundo do futebol. O primeiro valor é “pratique a gratidão”. Os outros são “sorrir e faça sorrir”; “vá além e surpreenda”, “viva com garra” e “comunique-se sincera e honestamente”, “crie valor e gere resultado”, “simplifique e faça mais com menos”, “fortaleça o grupo: unidos vamos mais longe”, “espalhe gentileza e engrandeça as relações” e “celebre”.

A partir desse posiconamento, que inclui divulgação nas redes sociais e ações para engajar jogadores e a comunidade, o clube quer atrair mais torcedores. Em dez anos, o Ituano quer se posicionar entre os 15 clubes do Brasil com mais seguidores nas redes sociais e ser uma das melhores empresas para se trabalhar, algo inovador para um clube de futebol. O objetivo também é atrair novos investidores para o clube, que ainda busca o equilíbro financeiro entre despesas e receitas e depende das cotas de TV.

O projeto vai além da área de marketing e estabelece metas de desempenho de campo. Também no período de dez anos, o time pretende chegar à Série A do Brasileirão – hoje vai tentar disputar a Série D -, alcançar quatro participações em fases finais do Paulistão, ser finalista da Taça São Paulo, entre outras metas.

Todas essas ações fazem parte do projeto “Ituano. Mais que futebol”, apresentado na tarde desta terça-feira, em São Paulo. “Futebol não é só resultado. Tentamos colocar uma metodologia no futebol de não ter o resultado a qualquer custo. Queremos mudar essa cultura”, explica Juninho Paulista, gestor do Ituano.

O projeto é resultado de uma parceria com o Grupo Gaia, empresa do setor de seguros imobiliários e novo investidor do clube. “Estamos mudando a forma de pensar, sem perder a essência do futebol”, afirma João Paulo Pacífico, CEO do Grupo Gaia. “O Ituano pretende ser o segundo clube de todo torcedor e o primeiro na consciência de cada um”, resume Pacífico.

Maior especialista em securitização do mercado brasileira, o Grupo Gaia vai adquirir 20% da empresa que controla o Ituano.

A forma de gestão favoreceu a parceria. Hoje, o Ituano não é clube-empresa, mas tem um contrato de terceirização de gestão com empresa Mapa Capital, cujos sócios são Juninho Paulista e o empresário Paulo Silvestri. O contrato vai até 2030, o que viabilizou a parceria de dez anos com o Grupo Gaia.