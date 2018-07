Cuca se apresenta ao grupo e comanda primeiro treino no Palmeiras

Cuca assinou contrato válido até o fim do ano com o Palmeiras nesta segunda-feira e comandou o primeiro treinamento como técnico da equipe. O novo comandante palmeirense foi apresentado ao elenco antes da atividade, que começou às 16 horas. Junto com ele chegaram os auxiliares Cuquinha e Eudes Pedro, além do preparador físico Omar Feitosa.

O elenco foi reunido no gramado para uma reunião que durou cerca de 15 minutos e contou com a participação da nova comissão técnica, além do presidente Paulo Nobre, do diretor de futebol Alexandre Mattos e do vice-presidente Antonino Jesse Ribeiro.

Já Omar Feitosa inicia a sua terceira passagem pelo clube. A primeira foi como preparador físico entre 2007 e 2010, quando conquistou o Campeonato Paulista de 2008. Ele retornou ao clube em 2013 e ficou até 2014 como gerente de futebol. Neste período, ganhou a Série B do Campeonato Brasileiro de 2013.

No primeiro treino sob o comando de Cuca, os jogadores do Palmeiras fizeram uma atividade tática, com os atletas participando de um trabalho em parte do gramado. Os titulares na vitória sobre o São Paulo fizeram apenas exercícios de recondicionamento físico.

Um dos times treinou com Vagner (Jailson), Taylor, Thiago Martins, Leandro Almeida, Jean, Victor Luis, Gabriel, Erik e Barrios. A outra equipe teve Vinicius (Fernando Prass), Rodrigo, Nathan, Roger Carvalho, Egídio, Thiago Santos, Régis, Gabriel Jesus e Rafael Marques.

O Palmeiras volta aos treinos na tarde desta terça-feira e na quarta de manhã viaja para o Uruguai, onde enfrentará o Nacional, quinta-feira, pela Copa Libertadores.