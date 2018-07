Com novo show do trio de ataque, Barcelona goleia Leganés no Espanhol

O Barcelona não tomou conhecimento do Leganés e goleou novamente neste sábado, desta vez pelo Campeonato Espanhol. Depois de atropelar o Celtic por 7 a 0 na Liga dos Campeões no meio de semana, o time catalão contou com mais uma exibição de gala de seu trio ofensivo para despachar o caçula da primeira divisão nacional por 5 a 1, mesmo na casa do adversário.

O resultado levou a nove pontos o Barcelona, que vinha de surpreendente derrota em casa para o Alavés no Espanhol. O time assumiu a liderança provisória da tabela, mas pode ser ultrapassado pelo Real Madrid, que tem os mesmos nove pontos e ainda joga na rodada. O Leganés, por sua vez, parou nos quatro pontos.

O show do Barcelona não tardou a começar neste sábado, e foi comandado no primeiro tempo por Luis Suárez. Aos 14 minutos, ele arrancou pelo lado direito, ganhou do zagueiro e deixou Messi livre para abrir o placar. Aos 30, o argentino devolveu o presente, fez linda jogada na entrada da área e tocou para Suárez marcar sem goleiro.

O dia era mesmo do uruguaio. Aos 43 minutos, ele foi lançado e ficou de frente para o goleiro. O atacante não foi fominha e apenas rolou para o lado para Neymar marcar o seu e selar o placar da primeira etapa.

O pequeno Leganés nem esboçava uma reação e viu a derrota virar goleada na etapa final. Aos oito minutos, Suárez deu enfiada perfeita para Neymar, que arrancou e quando ficou de frente para o goleiro, foi puxado pelo zagueiro. O árbitro marcou o pênalti, que Messi cobrou com categoria, no alto, para marcar.

Aos 17, após bela jogada de Neymar pela esquerda, Messi bateu na trave. Alcácer pegou o rebote e mandou para a rede, mas estava impedido. Somente um minuto depois, no entanto, Rafinha Alcântara roubou a bola no ataque, ajeitou para o pé esquerdo e finalizou com força, no ângulo, para marcar um golaço.

O jogo estava tranquilo, mas Neymar passou a se desentender com os marcadores adversários e, como retribuição, ganhou sonoras vaias do estádio. Isso deu combustível para o Leganés, que foi para cima e marcou seu gol de honra. Aos 35 minutos, Gabriel bateu falta com perfeição, no ângulo esquerdo de Ter Stegen.

O Barcelona volta a campo pelo Campeonato Espanhol na próxima quarta-feira, quando fará o clássico diante do Atlético de Madrid, no Camp Nou. Na quinta, o Leganés viaja para pegar o Deportivo La Coruña na casa do adversário.