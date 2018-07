Com novo sistema de pênaltis, Espanha bate Inglaterra e é campeã europeia sub-17

A Espanha conquistou o título europeu sub-17 nesta sexta-feira, ao derrotar a Inglaterra na decisão em Varazdin, na Croácia. Após empate por 2 a 2 no tempo normal, os espanhóis venceram por 4 a 1 nas penalidades, em que a Uefa testou um novo sistema de cobranças.

Ao contrário do sistema atual, em que os jogadores dos dois times se alternam nas batidas, a Uefa testou um novo estilo, em que um time abre as cobranças, seguido por dois jogadores do adversário, antes que dois atletas da primeira equipe batam novamente, e assim por diante.

Neste esquema, a Inglaterra iniciou as cobranças com gol. Dois espanhóis converteram na sequência, mas os dois ingleses que os sucederam desperdiçaram as batidas. Com isso, a Espanha precisava que seus dois cobradores seguintes convertessem as chances, o que aconteceu.

E os espanhóis estiveram à beira da derrota no tempo normal. A Inglaterra abriu o placar aos 18 minutos, com Hudson-Odoi, mas levou o empate com Morey, aos 38. Na etapa final, os ingleses voltaram à frente com Foden, mas no último lance da partida, já no quinto minuto de acréscimo do árbitro, Díaz cabeceou, a defesa e o goleiro Bursik se atrapalharam e a bola entrou, forçando as penalidades.

Este foi o nono título europeu sub-17 da Espanha, maior vencedora da categoria. O último havia sido conquistado em 2008, quando Thiago Alcântara foi um dos grandes destaques da competição.