Com novo status, França quebra série de campeões inéditos após tetras em Copas

Ao bater a Croácia por 4 a 2 na decisão deste domingo, em Moscou, e conquistar a Copa do Mundo realizada na Rússia, a França se juntou à Argentina e Uruguai no rol das seleções com dois títulos mundiais e elevou o seu status no cenário do futebol. Para completar, quebrou a sequência de campeões inéditos que se consagraram quatro anos depois de uma outra seleção faturar um tetracampeonato.

Após o Brasil obter o seu quarto troféu de Copa, em 1994, nos Estados Unidos, foi justamente a seleção francesa que se tornou uma campeã inédita no Mundial seguinte, em 1998, com a vitória por 3 a 0 sobre a seleção brasileira na decisão, em sua casa.

Já a Itália se tornou a segunda seleção da história a virar tetracampeã do mundo ao triunfar em 2006, na Alemanha, ao levar a melhor sobre a mesma França na disputa por pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Quatro anos depois, a Espanha se garantiu como um inédita vencedora ao ganhar o Mundial da África do Sul.

Em 2014, a Alemanha superou a Argentina por 1 a 0, com um gol na prorrogação da decisão disputada no Maracanã, e entrou para a história como a terceira seleção com quatro títulos em Copas, ficando atrás apenas do Brasil, único pentacampeão, status assegurado em 2002 com o troféu na competição realizada no Japão e na Coreia do Sul.

Caso a Croácia tivesse batido a França neste domingo, em Moscou, teria mantido esta sina de campeões inéditos após tetracampeonatos, mas o time comandado por Didier Deschamps impediu o sonho croata e voltou a provar a sua condição de potência do futebol, com dois títulos de Copa e um vice-campeonato mundial nos últimos 20 anos.

NOVO PATAMAR

Com o feito deste domingo, os franceses também deixaram para trás a Inglaterra e a Espanha, respectivas campeãs do mundo em 1966 e 2010, e que ergueram a taça da Copa por apenas uma vez. Agora, os Bleus só estão atrás do Brasil, único com cinco títulos mundiais após as conquistas de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, e de Itália e Alemanha, ambos com quatro troféus - os italianos ganharam em 1934, 1938, 1982 e 2006, enquanto os alemães triunfaram em 1954, 1974, 1990 e 2014.

Também bicampeões do mundo, o Uruguai e a Argentina amargam longos jejuns sem títulos da Copa, sendo que os uruguaios ficaram com a taça em 1930 e 1950 e os argentinos a ergueram em 1978 e 1986. Vale lembrar que, assim como a França, estas duas seleções sul-americanas ganharam os seus dois primeiros troféus sabendo aproveitar o fator casa para se sagrarem campeãs.

Ultrapassada pela França, a Inglaterra também ganhou o seu único título mundial atuando como anfitriã, enquanto a Espanha se consagrou na África do Sul há oito anos graças a um gol marcado por Iniesta, na prorrogação, na vitória por 1 a 0 sobre a Holanda na decisão da Copa.

SÓ OITO CAMPEÕES NA HISTÓRIA

O novo título dos franceses também impediu que a Croácia se tornasse o nono país diferente a se sagrar campeão de uma Copa. Até hoje, ao longo de 21 Mundiais, apenas oito seleções ficaram com a taça: Brasil, Alemanha, Itália, Argentina, Uruguai, Inglaterra, Espanha e a própria França.

Pela primeira vez na final, a seleção croata amargou o seu primeiro vice-campeonato - o mesmo ocorreu com a Suécia, segunda colocada em 1958 na única vez em que esteve na decisão da Copa. Entre os outros países que foram finalistas em Mundiais e nunca ganharam o título também figuram a Hungria, vice em 1938 e 1954, a Tchecoslováquia, segunda colocada em 1934 e 1962, e Holanda, que viveu a frustração de ser derrotada por três vezes no confronto que valeu a taça, em 1974, 1978 e 2010.