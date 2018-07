Com Levir, Edson tenta reconquistar seu espaço no Fluminense Um dos destaques do Fluminense em 2015, Edson perdeu espaço no início desta temporada com o técnico Eduardo Baptista, mas está de ânimo renovado com a mudança de comando. O volante voltou a ser aproveitado com o interino Marcão e agora espera conquistar seu espaço com o treinador Levir Culpi, a quem só fez elogios neste início de trabalho.