Com novo técnico, Emerson pode voltar ao Corinthians

O Corinthians não pensa em rescindir o contrato de Emerson em janeiro. Nesse caso, teria de pagar os salários do jogador até julho, como vem fazendo mensalmente. O atacante recebe R$ 520 mil por mês. Assim que definir quem será o novo treinador do time, a diretoria baterá o martelo sobre a situação do atacante. Os jogadores não veem problema no retorno do companheiro.

Pitta ainda criticou a decisão do Botafogo de ter demitido seu jogador e outros três atletas durante a disputa do Campeonato Brasileiro. "Nunca vi um clube mandar embora um jogador que estava pago até dezembro. É muita incompetência." Emerson estava emprestado ao Botafogo, mas quem pagava os salários do atacante era o Corinthians. Foi um acordo entre os clubes por causa da vinda de Lodeiro para o Corinthians.