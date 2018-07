Com novo técnico, Goiás encara o Cruzeiro para encerrar jejum de vitórias A quarta derrota consecutiva do Goiás no Campeonato Brasileiro ocasionou a demissão do técnico Artur Neto e, em seu lugar, a diretoria optou em promover o preparador físico Danny Sérgio. Ele estreia à frente da equipe neste domingo, às 18 horas, contra o Cruzeiro, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, a sete partidas do término da competição.