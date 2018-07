Com novo treinador, Náutico busca a vitória em casa Com Derley suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o goleiro Ricardo Berna e o zagueiro Jean Rolt sem liberação do departamento médico, o Náutico enfrenta o Coritiba, neste sábado, às 18h30, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (região metropolitana do Recife), pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro, mais otimista.