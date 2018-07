Com novo treinador, São Bernardo empata com Paulista

Sem vencer há três rodadas - duas derrotas e um empate -, o São Bernardo continua na zona de rebaixamento, na penúltima colocação, e pode retornar para a lanterna no domingo, desde que o Oeste pelo menos empate diante do Penapolense. Os dois estão empatados com cinco pontos. Já o Paulista, que vinha embalado com a vitória sobre o Santos, perdeu a chance de entrar no G8, zona de classificação, e é o 11.º colocado, com dez pontos.

O time da casa dominou o primeiro tempo, criando os principais lances de perigo. Aos quatro minutos, Fernando Baiano aproveitou cruzamento de Bady e cabeceou para o gol, mas o árbitro assinalou impedimento inexistente do atacante. O time da casa seguiu melhor e quase abriu o placar com Bady, que invadiu a área e tocou na saída de Richard. A bola caprichosamente acertou a trave. O Paulista não conseguia escapar da marcação adversária.

Se no primeiro tempo o São Bernardo foi muito superior, a etapa final ficou mais equilibrada e o Paulista criou os principais lances de perigo. Aos 12 minutos, Cassiano Bodini recebeu de Bruno Ribeiro e bateu na saída de Wilson Júnior. Em cima da linha, Daniel Marques aliviou o perigo. Nos minutos finais, os dois times não criaram mais lances e pareciam satisfeitos com o empate. A torcida vaiou os donos da casa na saída do gramado.

O São Bernardo volta a campo no domingo que vem contra a Ponte Preta, às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli, pela nona rodada. Na sexta-feira, o Paulista recebe o Atlético Sorocaba, às 19h30, no Estádio Jayme Cintra.

FICHA TÉCNICA:

SÃO BERNARDO 0 X 0 PAULISTA

SÃO BERNARDO - Wilson Junior; Régis, Daniel Marques, Fernando Lombardi e Gleidson; Dudu, Glaydson, Luciano Mandi (Kléber) e Bady; Gil e Fernando Baiano (Ricardinho). Técnico - Wagner Lopes.

PAULISTA - Richard; Thales, Lázaro, Draúsio e Rodolfo Testoni; Diego Marangon, Kasado, Renato Ribeiro (Flávio) e Chiquinho; Cassiano Bodini (Alfredo) e Marcelo Macedo (João Henrique). Técnico - Giba.

ÁRBITRO - José Claudio Rocha Filho.

CARTÕES AMARELOS - Luciano Mandi e Daniel Marques (São Bernardo); Marcelo Macedo (Paulista).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).