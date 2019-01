Com novo uniforme, Fluminense faz treino tático sem Bruno Silva

Vestido com o novo uniforme de treino, o Fluminense fez na manhã desta terça-feira, no CT Pedro Antonio, o penúltimo treino antes do duelo contra o Americano, marcado para a próxima quinta-feira, às 21h30, em Bacaxá, e válido pela segunda rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Na atividade, que foi fechada à imprensa, o técnico Fernando Diniz comandou um trabalho tático sem a presença do volante Bruno Silva, de fora em razão de uma amigdalite, e do lateral-direito Igor Julião, com dores na coxa direita. Os dois fizeram trabalhos na academia.

O treinador trabalhou com duas formações: a que considera titular e a outra formada por um time alternativo, sem os jogadores contratados que ainda não puderam ser regularizados devido a uma decisão da Justiça do Espírito Santo que impede que Ferj e CBF registrem os reforços do Fluminense.

Yony González, Mateus Gonçalves, Marlon, Nathan Ribeiro, Luiz Fernando e Caio Henrique não estão regularizados em razão de uma cobrança do Real Noroeste, time do Espírito Santo, envolvendo a venda do atacante Richarlison ao Watford, da Inglaterra, em 2017, e depois ao Everton, no ano passado. O clube capixaba que formou o atacante alega que o Fluminense não repassou integralmente valores referentes aos 20% que detinha dos direitos econômicos do jogador.

Caso o clube não consiga reverter a decisão da justiça capixaba, Diniz deve escalar os mesmos jogadores que iniciaram o duelo da estreia que terminou em 1 a 1 com o Volta Redonda, no último domingo. A única mudança deve ser a entrada de Matheus Ferraz no lugar de Digão, com dores na coxa.