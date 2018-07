Com novos donos, torcedores poderão opinar na gestão do Liverpool

Os torcedores do Liverpool poderão ter uma voz na administração do clube sob o comando de seus potenciais novos donos norte-americanos, disse o chefe executivo, Christian Purslow, neste domingo.

Purslow afirmou que estava confiante de que o acordo de 300 milhões de libras com a New England Sports Ventures (Nesv) se concretizaria e que o grupo, que também é dono do time de baseball Boston Red Sox, livraria o Liverpool das dívidas.

Veja também:

Liverpool acerta venda para donos do Boston Red Sox

"Nossos torcedores se sentiram privados pela experiência dos últimos três anos. Uma coisa que eu realmente gosto sobre a Nesv é que eles são realmente sérios a respeito da importância de envolver os torcedores", afirmou Purslow à BBC Radio.

"Pedi a eles para considerarem um projeto em nosso clube que realmente dê a nossos fãs a sensação real de possuir o clube, um senso real de inclusão, o tipo de voz que eles merecem e a Nesv nos disse que olharão com muita seriedade para este aspecto se completarem a compra."

"Não tem sido fácil com os proprietários atuais, as tensões cresceram e esse tipo de atitude ficou difícil, mas agora que temos potenciais novos donos, não quero perder a oportunidade de garantir que nossos torcedores nunca mais se sintam tão à parte do clube."

"O princípio mais importante é que os fãs precisam sentir que têm uma maneira de expressar suas opiniões e que serão ouvidos e o senso de propriedade, obviamente, é o exemplo mais explícito disso."

Donos atuais

Os torcedores do Liverpool já protestaram contra os donos atuais do clube, Tom Hicks e George Gillett, que estão tentando impedir a venda na Corte de Londres, caso que começa na terça-feira.

Se eles tiverem sucesso em adiar a compra pela Nesv, o clube pode passar por uma intervenção em sua administração, o que potencialmente poderia levar à perda de nove pontos no Campeonato Inglês. Purslow, no entanto, declarou que estava confiante de que a venda seria realizada.

"Fizemos nosso dever de casa e a Nesv está comprando este negócio com dinheiro e zerando nossas dívidas, o que transforma nossa posição financeira do dia para a noite...não estou sequer contemplando uma intervenção," afirmou ele.

"Neste momento, eles têm a oportunidade de com uma simples correspondência permitir a venda e livrar o clube de todas as suas dívidas, o que nos dará um grande impulso para o time bem antes da partida com o Everton (na semana que vem)", disse.

"Um novo começo e uma esperança real para nossos torcedores e jogadores de que podemos voltar ao topo."

"Isto está em seu presente e possibilitará que eles partam com alguma dignidade e paz em vez de precipitar uma disputa confusa. Espero que eles pensem a respeito", finalizou. (Mitch Philli)