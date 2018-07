Com números negativos, Botafogo busca a recuperação contra o Inter

O primeiro turno do Campeonato Brasileiro ainda não chegou ao fim, mas o Botafogo já vive um drama na competição. Dono do pior ataque da competição, o time está na zona do rebaixamento e entra pressionado neste domingo, às 16 horas, para enfrentar o Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 11.ª rodada. O time gaúcho tem 20 pontos e luta pela liderança da competição.

Nas primeiras 10 rodadas do Brasileirão, o Botafogo figura na última posição em vários fundamentos. Além de ter a pior pontuação, com apenas oito pontos, o time é o que menos venceu, com apenas dois triunfos. Também é dono do pior ataque, com oito gols marcados. O time balançou as redes em apenas metade dos jogos.

Como visitante, tem apenas um ponto - no empate com o Sport por 1 a 1. Apenas o Coritiba ainda não pontuou fora de seus domínios. No Beira-Rio, o Internacional está invicto, com quatro vitórias e um empate.

Com proposta para ter se transferido para o Cruzeiro, em maio, o técnico Ricardo Gomes rejeitou a ida para Minas Gerais e permaneceu no cargo. Porém, o treinador diz que má fase incomoda. "Não adianta jogar bem e não traduzir em gols. Vamos trabalhar para ver se a sorte muda. Essa fase vai ter fim, não é possível. Incomoda a mim, jogadores e torcida", desabafou.

O treinador tem motivos para estar preocupado. Artilheiro do time com três gols, Sassá segue com dores musculares e desfalca o time mais uma vez. A novidade fica por conta de Camilo. O jogador deveria ter estreado na última quarta-feira, mas não havia sido regularizado. O meia entra no lugar de Fernandes.